Genny 'a Carogna diventa collaboratore di giustizia, dopo la condanna a 18 anni per traffico di droga

Genny 'a Carogna ha cambiato maglia. Da facinoroso capo ultras, avrebbe deciso di diventare un collaboratore di giustizia . Gennaro De Tommaso, questo il suo vero nome, è stato l'immagine deteriorata del calcio. Il tre maggio del 2014, prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina , all'Olimpico di Roma, intavolò una trattativa con le Forze dell'Ordine. Per lo sport e l'Italia tutta quella fu una serata nera, segnata dal grave ferimento a colpi di pistola di Ciro Esposito , che morirà 53 giorni dopo in ospedale. Il tifoso napoletano fu colpito durante gli scontri prima dell'incontro, per mano dell'ultras romanista Daniele De Santis , successivamente arrestato e condannato. La foto di De Tommaso, a cavalcioni di una balaustra degli spalti, fece il giro del mondo. Genny, oltre ad essere in contatto con le frange estreme del tifo azzurro, è stato anche condannato per traffico di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Napoli lo ha condannato, pochi mesi fa, a 18 anni di carcere.

La foto di Genny la Carogna, a cavalcioni di una balaustra degli spalti, l'hanno vista in tutto il mondo. Ma è nella criminalità che diventa famigerato. Il suo nome, qualche anno fa, finisce nel registro degli indagati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Accuse pesantissime quelle che i pm dell’Antimafia gli contestano: sarebbe stato uno degli organizzatori di un ramificato traffico di marijuana e di cocaina lungo il duplice asse Napoli-Sud America e Napoli-Amsterdam. Di lì a poco scattano le manette. Nel 2015 viene raggiunto da un’ordinanza per traffico internazionale di hashish e viene condannato a dieci anni, poi ridotti in appello a otto. Nel novembre dello scorso anno l’ex capo ultrà subisce una condanna ancora più pesante: per lui arriva un verdetto di colpevolezza e una pena a 18 anni di reclusione, al termine della sentenza di primo grado emessa dal giudice per le udienze preliminari Claudio Marcopido. Ed è probabilmente questo il momento in cui matura la scelta e chiede di collaborare. L’accusa è traffico di stupefacenti.