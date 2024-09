Gender reveal, l'organizzatore di eventi: "Si spendono anche 1.500 euro"

"Dei nostri clienti spendono anche 1.500 euro, dipende molto da cosa scelgono per l'allestimento. Qualcuno ha addirittura optato per l'affitto di un elicottero che rilascia fumo azzurro o rosa, a seconda del sesso, per una spesa di circa duemila euro. Ovviamente poi, come in una qualsiasi festa, segue un buffet di dolci e altre cose" ha quindi concluso.