Gelato, un simbolo dell'Italia: ma il primo produttore europeo è la Germania

E' considerato un simbolo dell'Italia ed è sinonimo di vacanze, divertimento e sollievo dal caldo: il gelato. Nelle principali città italiane, da Roma a Milano, turisti stranieri fanno la fila per un cono o una coppetta e la parola stessa "gelato" viene ormai pronunciata in italiano in mezzo mondo per diversificare il prodotto artigianale da quello industriale, considerato più dozzinale. Eppure il nostro Paese non è il principale produttore di gelato in Europa: il primato spetta, infatti, a Germania e Francia.