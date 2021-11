Gb, occhio stampato in 3D impiantato su un paziente: è la prima volta al mondo

L'occhio stampato in 3D è più realistico di quello tradizionale protesico acrilico ed è progettato per avere "una definizione più chiara e una profondità reale per la pupilla", ha affermato l'ospedale in un comunicato. La nuova tecnologia ridurrà anche il tempo necessario ai pazienti per avere una protesi oculare (da sei a due-tre settimane).

Il processo di produzione, infatti, è molto più veloce. Gli occhi protesici acrilici tradizionali sono dipinti a mano e richiedono circa sei settimane per essere completati. Con la stampa 3D, una volta eseguita la scansione, la protesi può essere stampata entro due ore e mezza. Viene quindi inviato a un oculista per rifinire, lucidare e adattare. L'intero processo richiede solo due o tre settimane. Oltre ad apparire più realistica, la procedura è inoltre considerata meno invasiva.

Il professor Mandeep Sagoo, consulente oculista presso il Moorfields Eye Hospital, ha affermato che il personale è "entusiasta" dal potenziale di una protesi oculare completamente digitale. "Speriamo che la prossima sperimentazione clinica ci fornisca prove solide sul valore di questa nuova tecnologia, mostrando la differenza che fa per i pazienti. Ha chiaramente il potenziale per ridurre le liste d'attesa".