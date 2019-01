Gas, luce e trasporti: nel 2019 tutto costerà di più

564 euro in più. Questa è la media delle spese che le famiglie italiane dovranno affrontare nel 2019. Un rincaro dovuto agli aumenti previsti su bollette, multe, cibo, assicurazioni e trasporti. L’unica voce che non aumenterà, almeno per i primi sei mesi del nuovo anno, saranno i pedaggi autostradali. Ma rimane comunque la stangata per tanti nuclei famigliari. Furio Truzzi di Assoutenti prova a spiegare quali saranno gli aumenti che andranno più ad incidere sul portafoglio: “Su fonte annua il gas aumenterà del 10%, la luce quasi del 5%, gli alimentari, i trasporti e la RC Auto del 2%”. “Stasera Italia” ha chiesto a Gianni e Tiziana, lui impiegato e lei commessa, come affronteranno i costi: “Sarà una bella botta: anche un aumento minimo delle spese di tutti i giorni incide molto sulle nostre tasche”.