Il caso

Garlasco, pm Pavia: "Chiara Poggi uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale"

È quanto si legge nell'invito a comparire per il 6 maggio per Andrea Sempio che la Procura di Pavia ha notificato mercoledì pomeriggio con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano

30 Apr 2026 - 10:01
© IPA

© IPA

Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio dopo aver rifiutato un "suo approccio sessuale". È quanto si legge nell'invito a comparire per il 6 maggio per il 38enne di Vigevano che la procura di Pavia ha notificato mercoledì pomeriggio con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Il delitto di Garlasco

Ti potrebbe interessare

videovideo
delitto di garlasco
garlasco
chiara poggi

Sullo stesso tema