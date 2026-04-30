Garlasco, pm Pavia: "Chiara Poggi uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale"
È quanto si legge nell'invito a comparire per il 6 maggio per Andrea Sempio che la Procura di Pavia ha notificato mercoledì pomeriggio con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano
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Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio dopo aver rifiutato un "suo approccio sessuale". È quanto si legge nell'invito a comparire per il 6 maggio per il 38enne di Vigevano che la procura di Pavia ha notificato mercoledì pomeriggio con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.