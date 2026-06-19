Garlasco, la madre di Andrea Sempio trasferita nel reparto di Psichiatria

Liborio Cataliotti e Angela Taccia, i legali di Sempio, autorizzati da lui e dal padre Giuseppe a rendere noto quanto è accaduto, hanno lanciato un appello diretto a chi frequenta i social. Cataliotti mercoledì aveva ha parlato di "un campanello di allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni". E giovedì ha invocato, rivolgendosi al popolo del Web, il ritorno a un clima "più sereno, soprattutto laddove si parli di persone solo indirettamente coinvolte nell'indagine e che abbiano solo il torto di essere amiche o parenti di indagato, imputato o condannato".