Gallipoli, 17enne colpito alla testa con tirapugni in discoteca: è grave

Un 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento è stato aggredito violentemente nella notte fra il 18 e il 19 luglio all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento: secondo le prime indiscrezioni, dietro potrebbe nascondersi una lite nata all'interno del locale e poi proseguita fuori. La vittima sarebbe stata colpita all'addome e alla testa da gruppo di giovani probabilmente con un tirapugni ed è ora in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai carabinieri di pattuglia nei pressi della discoteca, il 17enne è stato trasportato in codice rosso nel Trauma Center del nosocomio. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e trovare l'aggressore.