Galli: "Crisanti travisato: per i vaccini servono dati, non proclami"

"La posizione di Crisanti, che ha tutta la mia stima, è stata travisata. Era seccato di continuare a vedere annunci sul vaccino e non dati concreti". L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, in prima linea contro il coronavirus dallo scoppio della pandemia, è intervenuto così a Tgcom24, dopo la polemica scaturita dalle parole del collega Andrea Crisanti, direttore di microbiologia dell'università di Padova.

Oggi il vaccino non lo farei perché ci sono solo dati relativi agli annunci delle aziende e perché oggi non ci sono le conoscenze sufficienti" - aveva detto Crisanti.

Galli torna sull'argomento e spiega: "Per i vaccini servono dati, non proclami. Siamo tutti un po' indispettiti dalla politica degli annunci. Continuiamo a vedere una gara a chi ha il vaccino migliore. Se questa fosse una gara nei fatti e non solo negli annunci sarebbe una bellissima cosa".