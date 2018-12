Gallarate, a 12 anni gioca alle slot: chiusa la sala giochi

Quando gli agenti della polizia sono entrati nella sala giochi, non avrebbero mai immaginato di trovarsi davanti, oltre a giocatori occasionali e incalliti, anche lei, una ragazzina di 12 anni. E' invece quanto accaduto nel centro di Gallarate. Scattate immediatamente le sanzioni del caso, con una multa di 6mila e 600 euro per il proprietario dell'esercizio e la chiusura per 20 giorni. La ragazzina è stata invece riconsegnata ai genitori.