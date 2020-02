Furti nelle abitazioni, il sindaco di Solesino: "Ladri, rischiate di uscire dalle case distesi"

"Se un ladro entra in casa nostra in piedi dovrebbe sapere che potrebbe uscirne steso!". Fa (inevitabilmente) discutere quanto scritto in un post sulla propria pagina Facebook da Elvy Bentani, sindaco di Solesino a Monselice, nel Padovano, che, dopo una lunga serie di furti negli appartamenti dei propri concittadini, ha aggiunto: "Non dovrebbe esistere l'eccesso di legittima difesa".

"In seguito agli spiacevoli episodi di furti che in questi giorni stanno avvenendo nel nostro territorio invito tutti i cittadini di Solesino a mantenere un costante stato d'allerta, evitando, per quanto possibile di non lasciare incustodite le proprie abitazioni e a collaborare segnalando senza remore ai Carabinieri e alla Polizia Locale movimenti e persone sospette ha anche scritto il sindaco, che nelle ultime elezioni si era candidato con una lista civica. A far discutere, comunque, rimarrà soprattutto l'avvertimento: "Ladri, rischiate di uscire dalle case distesi".