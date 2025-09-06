Reggio Calabria, ondata di furti nelle parrocchie: fermato un uomo

Proseguono le indagini sui furti che nelle ultime settimane hanno colpito diverse chiese della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. I Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno fermato un uomo ritenuto coinvolto in più episodi, grazie a un lavoro investigativo meticoloso e prolungato. L'attività degli inquirenti è partita dalle denunce presentate dai parroci delle chiese interessate, che avevano segnalato la sparizione di oggetti sacri e arredi liturgici. Fondamentale, ai fini dell'inchiesta, è stata l'analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nei luoghi di culto. Le immagini hanno consentito di seguire gli spostamenti del presunto responsabile e di collegarlo a diversi furti commessi nell'area.