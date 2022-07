Fumata nera con Bellanova, sciopero dei taxi confermato

Non ha avuto un esito positivo l'incontro tra il viceministro Teresa Bellanova e i sindacati dei tassisti.

Lo sciopero nazionale delle auto bianche di 48 ore è confermato "perché l'articolo 10 del Ddl Concorrenza non verrà stralciato ma modificato nelle parti non sostanziali", spiegano i sindacati. I taxi si fermeranno a partire da martedì mattina alle 8 in tutta Italia.