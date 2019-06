Fugge con soldi clienti, arrestato impiegato banca agrigentino

Era fuggito in Germania portando con sé i soldi dei clienti della banca per la quale lavorava, ma è stato individuato ed arrestato dai carabinieri. Protagonista della vicenda è un 62enne di Favara, in provincia di Agrigento. L'uomo lavorava per un istituto di credito del paese ed ha fatto sparire ben 573mila euro dai conti correnti dei clienti. L'uomo è stato trovato a Volklingen, un centro tedesco di 40mila abitanti vicino al confine con la Francia.