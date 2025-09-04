Fuga di gas a San Colombano al Lambro: aria irrespirabile nell'intero paese, intervengono i Vigili del Fuoco

Aria densa di gas e odore acre hanno avvolto fin dalle prime ore del mattino l'intero comune di San Colombano al Lambro, nel Milanese, a causa di una fuga localizzata nella sede stradale di via Salvo D'Acquisto. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che sui social hanno descritto l'atmosfera come "quasi irrespirabile". L'intervento è scattato intorno alle 5 del mattino. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco di Milano e Lodi, insieme agli specialisti del Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico), con l'obiettivo di individuare con precisione la fonte della perdita e scongiurare potenziali rischi per la popolazione.