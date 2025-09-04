Logo Tgcom24
Fuga di gas a San Colombano al Lambro: aria irrespirabile nell'intero paese, intervengono i Vigili del Fuoco

04 Set 2025 - 08:34
© Ansa

© Ansa

Aria densa di gas e odore acre hanno avvolto fin dalle prime ore del mattino l'intero comune di San Colombano al Lambro, nel Milanese, a causa di una fuga localizzata nella sede stradale di via Salvo D'Acquisto. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che sui social hanno descritto l'atmosfera come "quasi irrespirabile". L'intervento è scattato intorno alle 5 del mattino. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco di Milano e Lodi, insieme agli specialisti del Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico), con l'obiettivo di individuare con precisione la fonte della perdita e scongiurare potenziali rischi per la popolazione.

Gli esperti temono la possibile formazione di sacche di gas esplosivo in intercapedini sotterranee o aree chiuse, il che rende l'operazione particolarmente delicata. Le attività di contenimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Non si tratta di un evento isolato. Un episodio simile si era già verificato nel marzo scorso, segno che la rete potrebbe presentare vulnerabilità strutturali. Le autorità locali stanno valutando la necessità di controlli più approfonditi sull'infrastruttura.

