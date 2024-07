Fuga di gas a Pavia, bloccati i treni per Milano e Genova

Una fuga di gas a Pavia, vicino ai binari della ferrovia, ha provocato il blocco della circolazione dei treni sulla linea Milano-Genova dalle 11:40 di domenica mattina. Si segnalano quindi ritardi fino a cento minuti e diverse cancellazioni in un giorno di grande traffico per le ferie estive. La fuoriuscita di gas è stata individuata in viale della Repubblica e sono state chiuse le strade nel raggio di 300 metri. Sono intervenuti i tecnici della municipalizzata Asm, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.