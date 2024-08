Frosinone, lite finisce a coltellate: ucciso un 24enne

Omicidio nella notte a Pontecorvo, in provincia di Frosinone dove al culmine di una lite tra due giovani, uno ha colpito l'altro all'addome con un coltello, uccidendolo. A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati dalle urla dei due. All'arrivo della pattuglia era rimasto solo il ferito, in condizioni molto gravi e, poco dopo l'arrivo dei soccorsi, è morto. La vittima è un 24enne di origine marocchina. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per tentare di ricostruire l'accaduto ed identificare l'assassino.