Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
INCIDENTE STRADALE

Frosinone, investito da un suv dei vigili del fuoco: morto 60enne

12 Ott 2025 - 01:40
© Ansa

© Ansa

Un sessantenne è morto dopo essere stato investito da un suv dei vigili del fuoco lungo la strada regionale "156 dei Monti Lepini", nelle immediate adiacenze del casello autostradale di Frosinone. Inutili i soccorsi.

frosinone
incidente stradale