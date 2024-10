Colpisce con forbici moglie, figlia e suocera: arrestato 51enne a Frosinone

Ha impugnato un paio di forbici ed ha colpito la moglie ad una spalla, la suocera ad un fianco e la figlia ad una mano: un operaio di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ceccano, alle porte di Frosinone. L'operaio ha avuto una discussione con le tre donne. Al culmine della lite, innescata da motivi banali secondo i carabinieri, le ha aggredite colpendo prima la moglie di 42 anni, la madre di lei, 64 anni, ed infine la figlia quattordicenne. Sono state accompagnate al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani nel capoluogo ciociaro e medicate: non hanno lesioni gravi. L'uomo invece è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali.