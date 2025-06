Frosinone, 40enne trovato morto davanti alla casa della madre

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in strada davanti all'abitazione della madre ad Arpino, nel Frusinate. Il cadavere è stato rinvenuto in una pozza di sangue mercoledì sera, intorno alle 23, e le circostanze del decesso risultano al momento poco chiare. Il quarantenne, che non risiedeva nel comune e non era in buoni rapporti con il resto della famiglia, era andato a fare visita alla madre, approfittando dell'assenza del fratello per motivi di lavoro. In quel momento, nell'abitazione, oltre alla donna c'erano la compagna del fratello e il figlio della coppia.