Val Seriana, frontale tra autobotte e auto: morto un 34enne, tra i feriti anche un minore

Grave incidente lungo la provinciale 671 della Val Seriana, nel tratto compreso tra Albino e Nembro, in provincia di Bergamo. Un’autobotte dei vigili del fuoco, impegnata in un intervento per un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata frontalmente con un’autovettura su cui viaggiavano cinque persone. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato la morte del conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, mentre gli altri quattro passeggeri, tra cui un minorenne, sono rimasti feriti. Le condizioni di alcuni di loro sarebbero gravi. Anche un vigile del fuoco, che si trovava a bordo del mezzo di servizio, è rimasto ferito nell’incidente.