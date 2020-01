Verità per Regeni: fiaccolate in tutta Italia a 4 anni da scomparsa

Nel quarto anniversario della scomparsa a Il Cairo, migliaia di persone sono tornate in piazza con fiaccolate in tutta Italia per chiedere "verità per Giulio Regeni". Alla manifestazione principale, a Fiumicello, in provincia di Udine, ha partecipato anche il presidente della Camera, Roberto Fico, il quale ha sottolineato che "siamo qui non solo per ricordare Giulio" ma per far sì "che si riesca ad arrivare alla verità".