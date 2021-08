Udine, recuperati quattro escursionisti dispersi in montagna

ansa

Quattro escursionisti, tra i 50 e 70 anni, residenti a Gemona (Udine), Brescia e Varese, sono stati individuati e tratti in salvo all'alba dall'elicottero della protezione civile Fvg. I quattro, dispersi dalla notte scorsa nella zona di Casera Canin, in val Resia (Udine), erano partiti nel pomeriggio per una passeggiata semplice e hanno finito per prendere la traccia che conduce sul rio Ronch attraverso pericolosi salti di roccia.