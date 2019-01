Udine, parroco scomunica le minigonne: “Carrellate di cosce come prosciutti”

"A San Daniele c’è crisi. Ma a Resia un altro tipo di cosce non conosce ombra di crisi". Si apre così la lettera sul bollettino parrocchiale che don Alberto Zanier ha distribuito ai fedeli della cittadina friulana. Troppe donne in minigonna in giro per il paese hanno scatenato la sua ira. Esibire le cosce come prosciutti è secondo il prete una mancanza di rispetto verso il sacerdote.