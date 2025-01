Udine, solo donne rispondono all'annuncio per saldatori: "Salari alti, è un lavoro che soddisfa"

A Udine, un annuncio di lavoro per saldatori ha visto un’inaspettata risposta: tutte donne. Nonostante la saldatura sia da sempre considerato un mestiere prevalentemente maschile, cinque ragazze sono state assunte in un’azienda friulana specializzata in ponteggi, attirate dalla promessa di salari alti e di un lavoro stimolante.