Udine, Daspo di 5 anni per ultrà fermati per l'assalto al treno

Il questore di Udine ha disposto il Daspo per 5 anni nei confronti degli 8 ultrà fermati dopo l'assalto al treno, al termine della partita Udinese-Venezia, nei pressi della stazione ferroviaria di Basiliano. Si tratta di cinque austriaci e un bosniaco (residenti in Austria e tifosi del Salisburgo) e di un albanese e un italiano residenti a Udine e tifosi del club bianconero. Soltanto per questi ultimi due è stato disposto anche l'obbligo di firma. Le ipotesi di reato per i soggetti sono blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive.