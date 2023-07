Campoformido (Udine), anziana trovata morta in casa | La Procura: "È omicidio"

A Campoformido (Udine) una donna di 89 anni, Benita Gasparini, è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione con profonde ferite alla testa.

"Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'omicidio", ha spiegato il Procuratore di Udine, Massimo Lia. La vittima è stata "presumibilmente accoltellata - ha aggiunto -. Stiamo vagliando ogni pista per risalire all'autore del crimine".