Ucciso in un ostello a Trieste, padre vittima 17enne: è stata un'imboscata

"Mio figlio è stato vittima di un'imboscata". Lo afferma Peter Trajkovich, il padre di Robert, il 17enne di origini serbe trovato morto in un ostello a Trieste. "Aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva. Il suo ex fidanzato, un 20enne di origini marocchine, era geloso. Gli ha teso un'imboscata. Robert aveva avvisato che stava arrivando. L'ex ragazzo si trovava con la giovane. Gli sarebbe andato incontro e l'avrebbe strangolato".