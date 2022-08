Trieste, è di nuovo emergenza incendi al confine con la Slovenia

E' tornato a divampare l'incendio che era scoppiato nella notte di lunedì in Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia.

Il rogo era stato spento ma ha ripreso forza e i vigili del fuoco del comando di Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili supportate dai rinforzi di altre province per domare le fiamme in località Prebenico, nel Comune di San Dorligo della Valle (Trieste). Evacuate alcune abitazioni. In azione anche un Canadair e due elicotteri.