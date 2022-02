Trieste, contromano in autostrada causa incidente mortale poi tenta la fuga

Ansa

Un uomo di circa 50 anni alla guida della sua auto ha percorso contromano un tratto del raccordo autostradale tra Monfalcone Est e Duino, in direzione Trieste, provocando la morte di una persona. Poi ha tentato di fuggire a piedi. Dopo aver camminato per circa un chilometro, in un leggero stato confusionale e con qualche lieve ferita, è stato individuato e fermato dalla polizia stradale di Gorizia.