Sequals (Pordenone), precipita un elicottero: morto il pilota

A Sequals (Pordenone) una persona ha perso la vita nello schianto dell'elicottero sul quale viaggiava.

A chiamare i soccorsi è stata una persona che aveva visto roteare in maniera anomala un elicottero civile, poi scomparso all'orizzonte: i soccorritori, una volta arrivati sul posto, hanno trovato il velivolo nel greto del fiume Meduna. Per il pilota dell'elicottero non c'è stato nulla da fare.