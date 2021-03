Pordenone, sospetta violazione dell'embargo all'Iran: perquisita azienda di droni

ansa

La guardia di finanza di Pordenone ha perquisito un'azienda a San Quirino operante nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni. Le ipotesi di reato sono legate alla vendita di prodotti "dual use" in Iran, senza però le relative autorizzazioni rilasciate del governo italiano. Sull'attività investigativa c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti.