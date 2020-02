Pordenone, scivola in casa e frantuma porta a vetri: muore dissanguato

Un 69enne di Brugnera (Pordenone) è morto dissanguato dopo essersi reciso la giugulare in un incidente domestico. L'uomo stava rientrando nella propria abitazione con in mano un carico di legna quando, nel varcare la soglia di casa, è scivolato mandando in frantumi la porta a vetri, sulla quale è caduto. Alcuni frammenti hanno causato "la lacerazione del fascio vascolare carotideo e giugulare, causando il decesso per dissanguamento".