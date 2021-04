Pordenone, parrucchiere non rispetta la zona rossa: multato insieme a una cliente

Ha infranto la zona rossa ed è stato multato. È la vicenda di Biagio, parrucchiere ribelle di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, che il 6 aprile scorso ha deciso di lavorare e di lasciare aperto il suo negozio nonostante le restrizioni previste nella sua regione. Insieme a lui è stata multata anche una sua cliente. Le telecamere di "Mattino Cinque" erano sul posto proprio per raccontare l'iniziativa di Biagio quando è intervenuta la polizia municipale.

"In Francia e in Germania i parrucchieri sono aperti perché considerati di primaria necessità come i supermercati e le farmacie", si è rivolta così alle forze dell'ordine Patrizia, la cliente di Biagio, presente nel negozio del parrucchiere in segno di protesta e di vicinanza alla categoria.

Non è la prima volta che Biagio sfida le restrizioni previste dalla zona rossa, ma senza ristori e con il conto in rosso, il parrucchiere dice di non poter più andare avanti.