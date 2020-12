Pordenone, minore festeggia ritorno in "zona gialla" e va in coma etilico

Istockphoto

Un gruppo di minorenni per festeggiare il ritorno della regione in "zona gialla" si è recato in un noto bar del centro di Pordenone consumando ingenti quantità di superalcolici. Un 16enne è finito in coma etilico ed è stato tenuto per oltre 24 ore in osservazione in ospedale. Il bar è stato sanzionato dalla Questura con la chiusura dell'esercizio per 25 giorni. Al gestore del locale è stata anche comminata una sanzione di 400 euro.