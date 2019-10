Pordenone, grosso incendio nel deposito rifiuti di Aviano

Un incendio di grosse dimensioni è divampato in un deposito rifiuti ad Aviano (Pordenone), causando il formarsi di una grande nube. La popolazione è stata invitata a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse. Il sindaco del confinante comune di Roveredo ha anche disposto la chiusura delle scuole. I carabinieri indagano per individuare le ragioni del rogo.