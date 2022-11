Incidente stradale lungo l'A4, camionista muore travolto da autotreno

Un incidente stradale mortale, che ha visto coinvolti due autotreni e un'auto, è avvenuto nel tratto dell'A4 compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro (Udine), in direzione Trieste.

Un camion è stato tamponato da un'autovettura, l'autista è sceso dal mezzo pesante per controllare quando è stato investito da un altro autotreno ed è morto all'istante. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Anche il conducente della vettura è rimasto ferito, ed è stato trasportato in ospedale.