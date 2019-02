Incendio in un appartamento vicino a Pordenone, muore bambino

Un bambino di 5 anni è morto nell'incendio divampato nell'abitazione nella quale abitava con i familiari a Pinzano al Tagliamento ( Pordenone) . Nell'appartamento, occupato da una famiglia allargata del Burkina Faso , c'erano anche due adulti che, pur feriti, sono riusciti a fuggire ma non hanno preso il bimbo perché ignoravano la sua presenza. Quando un vigile del fuoco si è lanciato tra le fiamme per portare in salvo il bimbo era ormai tardi.

In casa c'erano anche due gemelli adulti, fuggiti in tempo: uno stava dormendo e si è lanciato dal primo piano riportando varie fratture e uno stato di intossicazione; l'altro è soltanto intossicato. La coppia di gemelli era convinta che in casa non ci fosse nessun altro, ma poco dopo è giunta una donna, la quale ha detto che invece nell'abitazione si trovava il figlio.



Nonostante la casa fosse praticamente avvolta dalle fiamme, il vigile si è lanciato all'interno riuscendo poco dopo a portare all'esterno il piccolo che è apparso subito in condizioni disperate. Sul posto era arrivato anche un elicottero con lo scopo di trasferire il bambino in ospedale.