Green pass, il sindaco di Gorizia scrive a Lamorgese e Speranza: verifiche su chi entra in Italia

"Sono convinto che la misurazione della temperatura corporea e la verifica del Green pass a chi si reca in Italia dall'estero rappresentano delle misure basilari di buon senso a tutela di tutta la cittadinanza. Mi rivolgo pertanto a voi per verificare la possibilità che il governo si attivi in questa direzione". E' quanto scrive in una lettera indirizzata al ministero dell'Interno e al ministero della Salute, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, riferendosi a "dati a dir poco allarmanti" relativi ai contagi da Covid sul territorio e "all'apprensione derivante dalla vicinanza con la Slovenia dove, a fronte una percentuale di circa 50% di vaccinati, su 100 tamponi effettuati si registra un caso di positività al Covid pari addirittura a 40".