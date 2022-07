Gorizia, uomo trovato morto in un garage: è stato torturato

Lo hanno trovato in fin di vita con diverse ferite all'addome provocate con un oggetto appuntito. Sul volto i segni di numerose percosse, inutili i tentativi degli operatori del 118 per salvarlo. Il decesso è sopraggiunto poco dopo le 17. E' un vero e proprio giallo quello che dovranno risolvere gli inquirenti di Gorizia che indagano sull'omicidio. Non si fanno ancora ipotesi ma trapela che la vittima potrebbe essere coinvolta in un giro di stupefacenti.