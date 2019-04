Furti per 2 milioni in ville e abitazioni nel nordest: tre arresti

La polizia di Stato di Pordenone ha eseguito provvedimenti restrittivi disposti nei confronti dei componenti di una banda criminale specializzata nella commissione di rapine in ville e abitazioni nel Nordest. Si tratta di tre cittadini albanesi responsabili di 66 furti aggravati in ville e abitazioni nelle province di Pordenone e Treviso. Circa 2 milioni di euro il bottino tra denaro contante, gioielli, orologi, lingotti in oro.