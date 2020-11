Friuli zona arancione, Fedriga: nessuna interlocuzione con il governo

"Manderò una lettera alla Conferenza delle Regioni per chiedere una riunione urgente" per quanto accaduto, con il Friuli Venezia Giulia scivolato in zona arancione, nonostante le nuove misure anti assembramento introdotte e "senza interlocuzione preventiva" con la Regione. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sottolineando di ritenere che serva "serietà nella leale collaborazione istituzionale".