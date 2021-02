Foibe, oggi si celebra il Giorno del Ricordo

Nel Giorno del Ricordo, dedicato alla commemorazione delle vittime delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata, quest'anno le cerimonie si terranno per lo più senza pubblico per le restrizioni anti-Covid. "Per decenni i morti delle foibe sono stati derubricati, costretti quasi alla clandestinità mediatica e negati dalla nebbia storica. Questo non accade più", è il messaggio del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin.