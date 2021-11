Covid, in Friuli Venezia Giulia nuovi casi triplicati in un giorno

Ansa

Balzo di nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Su 22.660 tamponi sono state infatti riscontrate 483 positività al Covid in un giorno, una cifra tripla rispetto ai 153 contagi registrati mercoledì. Lo rende noto la Regione nel report quotidiano, spiegando che sono in aumento i contagi collegati alle manifestazioni no Green pass dei giorni scorsi.