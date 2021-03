Covid, Friuli: medie e superiori in Dad, Udine e Gorizia in arancione

Da lunedì in tutto il Friuli Venezia Giulia si ricorrerà alla didattica a distanza per gli studenti delle scuole medie e superiori e per le università. Già da venerdì, invece, entrano in fascia "arancione" le province di Udine e Gorizia, dove si registra una maggiore incidenza di casi. Sono alcune misure che il presidente di Regione, Massimiliano Fedriga, ha annunciato dopo l'impennata di casi. L'ordinanza avrà la durata di 15 giorni.