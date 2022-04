Caso Liliana Resinovich: l'esame del Dna scagiona il marito, l'amico e il vicino di casa

Il ritrovamento del corpo

Come riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti dopo il ritrovamento del corpo della donna in posizione fetale all'interno di due sacchi neri della spazzatura, aperti, uno infilato dalla testa e l'altro dai piedi, gli inquirenti non hanno escluso alcuna pista. Chi conduce le indagini non ha mai escluso l'ipotesi del suicidio.

Le indagini

A deporre per quest'ultima ipotesi, è la scoperta del Dna di Liliana sul cordino, che lei avrebbe usato per soffocarsi. Una traccia nitida ma mista, nel senso che sullo stesso punto è stato individuato anche un Dna maschile, molto debole, al quale gli inquirenti non hanno mai dato molta importanza.

L'esame del Dna

Per non lasciare nulla di intentato si è deciso di procedere alla comparazione con il Dna dei soggetti più vicini a Liliana (nessuno di loro indagato): il marito Sebastiano Visintin, l'amico del cuore Claudio Sterpin, e il vicino di casa Salvatore Nasti. Secondo la Scientifica nessuno dei tre ha toccato quel cordino che potrebbe aver soffocato Liliana. Considerato poi che dall'indagine non sono emersi elementi concreti contro terze persone, gli inquirenti ritengono sempre più probabile che la soluzione del giallo possa essere il suicidio della donna.