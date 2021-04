Friuli, valanga sullo Jof di Montasio: due morti

Afp

Due persone sono morte dopo essere state travolte da una valanga che si è staccata dallo Jof di Montasio, nel versante nord-est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte (Udine), a una quota di circa duemila metri. In precedenza i due escursionisti erano stati dati per dispersi. A lanciare l'allarme è stato un terzo escursionista, il quale è stato solo sfiorato dalla massa di neve e soccorso in parete da Soccorso alpino Fvg e guardia di finanza.