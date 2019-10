Agenti uccisi a Trieste, "killer ha usato 2 pistole, 23 colpi nella sparatoria"

Alejandro Stephan Meran, il 29enne fermato con l'accusa di duplice omicidio di due agenti della questura di Trieste, avrebbbe utilizzato entrambe le pistole. In particolare il killer ha scaricato completamente la pistola semiautomatica di Pierluigi Rotta. Poi ha strappato dalla fondina anche l'arma di Matteo Demenego. Almeno 23 i colpi in tutto, alcuni però sono stati sparati dai poliziotti per difendersi dal killer.