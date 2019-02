Franzoni libera, a Monteacuto Vallese non hanno dubbi: "È innocente"

Annamaria Franzoni è una donna libera. Condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio di tre anni Samuele, avvenuto a Cogne il 30 gennaio 2002, la donna ha finito di espiare la sua pena usufruendo di molti giorni di liberazione anticipata per buona condotta e ha deciso di rifugiarsi a Monteacuto Vallese sugli appennini bolognesi. "Il fatto che sia innocente noi l'abbiamo sempre sostenuto", dichiara a "Mattino Cinque" uno degli abitanti del piccolo borgo dove la Franzoni è cresciuta e dove è tornata a vivere assieme al marito Stefano Lorenzi e al figlio più piccolo mentre quello più grande, Davide, vive e lavora all'estero. Tutti in paese la difendono come una vittima perseguitata e si dichiarano contenti di averla di nuovo tra loro: "Siamo felici perché crediamo nella sua innocenza".