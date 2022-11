"Io non destinata a diventare mamma, non è disprezzo", la replica dell'influencer Francesca Guacci a "Mattino Cinque News"

L'Influencer, che si è sottoposta a un'operazione per non avere figli a 23 anni, ha sollevato un polverone. Francesca Guacci, ora 28enne, spiega i motivi che l'hanno portata a fare questa scelta molto controversa a "Mattino Cinque News": "Ho scelto di sottopormi a un’operazione irreversibile e l’ho scelta per la sua irreversibilità. - spiega la ragazza - Esiste la possibilità di rivolgersi alla fecondazione assistita in caso di ripensamenti, ma non è il mio caso. Non ci si sottopone a un'operazione così drastica con leggerezza. La consapevolezza di volerlo fare è arrivata tre anni fa quando mi sono innamorata di un uomo e io fantasticavo, ma non contemplavo mai la possibilità nella mia vita con lui di avere un figlio".

Un desiderio maturato da sempre - “Ho sempre saputo dentro di me che non sono destinata alla maternità, non è un rifiuto o disprezzo, è una naturale conseguenza della mia essenza. Prima usavo gli anticoncezionali, perché non volevo ricorrere all’aborto in nessun caso, poi ho scelto di operarmi, trovando su Facebook una clinica di Padova disposta a fare l'intervento".

Le sue parole fanno infuriare i commentatori in studio che vanno all'attacco: “Hai smesso di assumere gli anticoncezionali per non ingrassare e non rovinare il tuo corpo. Non sei un buon esempio, dai un messaggio sbagliato alle donne, non sei un modello da imitare. Cosa si fa per qualche follower in più e venire in televisione. Vivi totalmente nel mondo virtuale”.